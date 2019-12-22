شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب ترقيم جديد بأبواب المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عملية تركيب نوعية جديدة للترقيم بأبواب المسجد الحرام باللغتين العربية والإنجليزية عن يمين الباب ويساره، وتهدف إلى إيضاح أرقام الأبواب لزوار ومعتمري المسجد الحرام.

وشرعت رئاسة شؤون الحرمين في تركيب نوعية الأرقام الجديدة بتوسعة الملك فهد في باب (79) كعينة، وبعدها ستعمم بعد نجاحها على جميع أبواب المسجد الحرام، وأن الترقيم الجديد للأبواب يمتاز بوضوحه لزوار الحرم المكي الشريف بعكس الترقيم القديم، حسب “مكة”.

وأوضحت مصادر أن النوعية الجديدة للأرقام تأتي ضمن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام، والذي دشنه أخيرا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم واستخدام التقنية الحديثة في أبواب المسجد الحرام، وتسهيل الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم.