شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من اختفائها.. العثور على الطفلة المفقودة في قرية السفن بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ العثور على الطفلة المفقودة بقرية السفن شمال حائل.
وذكر الحساب الرسمي للفريق بموقع “تويتر”: “تم العثور على مفقودة السفن من قبل أهل القرية، وهي بصحة طيبة ولله الحمد”.
وكانت الطفلة قد فُقدت منذ عدة ساعات بالقرب من قرية السفن شمال حائل، وقد باشر عدد من المواطنين وأعضاء فرق تطوعية البحث عنها.
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