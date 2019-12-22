قالت وسائل إعلام تركية رسمية إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم إن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم أردوغان. وأضافت أن المدنيين الفارين وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: ما لا يقل عن ألف شخص فروا من إدلب السورية إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.