وصفة أقوى وأسرع من أي دواء مضاد للسعال!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أغلب الأدوية المضادة للسعال، بدون وصفة طبية، تحتوي على ال dextromethorphane أو DXM. الDXM تستخدم بوصفها مادة فعالة في أدوية السعال منذ سنوات، لكن أغلب الناس لا يعرفون مدى خطورتها.



في الواقع، إنها خطرة لدرجة أنها قد تكون مميتة للصغار في السن وللمراهقين. إنها أحد الأسباب الرئيسية لزيارات الطوارئ في المستشفيات والوفيات المرتبطة بالأدوية عند الصغار.

يجب أن يعرف كل الأهل أن 10 % من الأولاد لا يملكون الأنزيمات القادرة على استعمال ال DXM، وهذا ما يؤدي فعلياً إلى عواقب خطرة جداً.

إذن في المرة القادمة، بدل أن تستخدموا دواءً للسعال بدون وصفة طبية قد يكون خطراً ومميتاً، جربوا هذه الوصفة المنزلية للسعال والتهاب الرئتين. إنها علاج قوي جداً يعطي نتيجة بشكل أسرع بكثير من أي دواء للسعال في السوق.

مكونات هذا العلاج هي مواد نستعملها يومياً (الكركم، الصعتر، كبش القرنفل والعسل) ينتج عن خلطها معاً علاج فعال جداً للاحتقان والسعال والتهاب الرئتين. الصعتر يرخي عضلات القصبة الهوائية والشعب الرئوية فيفتح المجاري التنفسية. الزنجبيل مضاد حيوي طبيعي ويساعد على التخلص من الإفرازات المخاطية.

وصفة منزلية للشفاء من التهاب الرئتين ومن السعال : أقوى وأسرع من أي دواء مضاد للسعال

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المكونات

• ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

• نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور طازجاً

• نصف ملعقة صغيرة من الكركم (العقدة الصفراء)

• ثلث ملعقة صغيرة من الصعتر

• ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي

• عصير نصف ليمونة حامضة (أو نقطة واحدة من زيت الليمون الحامض العطري)

طريقة التحضير

ضعوا الأعشاب كلها في وعاء كبير مع الماء المغلي. دعوها بضعة دقائق. صفّوها وأضيفوا العسل والليمون الحامض.