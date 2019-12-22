روحاني يصف العقوبات ضد إيران بأنها "طريق مسدود ويضر بالجميع" (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني طريق العقوبات ضد بلاده بأنه "طريق مسدود ويضر بالجميع"

وأشار روحاني إلى أن خرق الحظر على إيران مسؤولية الجميع وأن أمريكا ستعدل في النهاية عن قرارتها الظالمة ضدها Advertisements كما أوضح روحاني أن اليابانيين قدموا مقترحاً جديداً لكسر العقوبات والحظر الجائر على إيران وأضاف روحاني إننا أجرينا محادثات جيدة مع الجانب الياباني حول تطورات المنطقة ولا سيما في سوريا واليمن وفلسطين ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرارات جيدة للتعاون بين إيران وماليزيا واليابان ودول أخرى على مختلف الأصعدة

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