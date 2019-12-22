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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظهر الشخص وأمراضه يرتبطان بنظام نومه! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استطاع علماء في جامعة سيول في كوريا الجنوبية، تثبيت النظرية القائلة بأن مظهر الشخص وأمراضه يرتبطان بنظام نومه.
وذلك بعد دراسة ومتابعة نمط حياة مجموعة تتكون من 1600 متطوع أعمارهم بين 47 و59 سنة.
وقسّم العلماء المشتركين في الدراسة الى ثلاث مجموعات على أساس نظام النوم الذي يتبعونه في حياتهم على الشكل التالي.
المجموعة الأولى افرادها من هواة السهر مثل "البومة". والثانية افرادها من هواة النوم باكراً والنهوض باكراً مثل "القبرة"، أما المجموعة الثالثة فأفرادها لم يتمكنوا من تحديد نمط حياتهم من هذه الناحية بصورة نهائية.
وقد بيّنت نتائج هذه الدراسة والمتابعة أن افراد المجموعة الأولى "مجموعة البوم" يعانون من مرض السكري ويميلون الى الإصابة بضمور العضلات"Sarcopenia".
ورغم كون هؤلاء يفضلون نمط حياة غير منتظم ولا يعيرون أي اهتمام لحياتهم اليومية، فإنّ مظهرهم الخارجي أفضل من أفراد المجموعة الثانية "مجموعة القبرة".
واتضح ان نساء المجموعة الثانية يعانين من مشكلات في عملية الأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية.
كما تبيّن ان نتائج الدراسة لم تتطابق مع الفرضيات التي وضعها العلماء، لذلك قرروا دراسة العلاقة بين صحة الإنسان وفترات نشاطه اليومي.
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