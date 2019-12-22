وصفة قديمة جداً تعالج مشكلة 20 مرض.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هذه الوصفة قديمة جداً وقد عثر عليها في جبال التبت ويعتقد أن عمرها 5000 سنة وهي مفيدة جداً لامتصاص الأورام الداخلية والخارجية في الجسم وتجنب السرطانات وكذلك تفيد في تجنب إحتشاء القلب وتصلب الشرايين والتهاب الجيوب الأنفية و ارتفاع ضغط الدم و أمراض الرئة و التهاب المفاصل والروماتيزم و اضطرابات مختلفة في البصر والسمع و العجز الجنسي و نقص الشهية و التهاب المعدة ، إضافة لذلك فهي تعالج قرحة المعدة والبواسير وتعمل على تنظيف الجسم من الدهون ومن الحصى " الكلى والمرارة " و تحسن الأيض ، وبالتالي تعيد المرونة إلى جميع الأوعية الدموية مرة أخرى وتعمل على تذويب الجلطات الدموية و تنظيم الوزن



والأهم من كل : هذا العلاج يمتص جميع الأورام الداخلية والخارجية .

طريقة تحضير الوصفة :

ضع 350 غرام من الثوم المهروس في مرطبان من الزجاج واسكب فوق الثوم 220 - 250 غرام من السبيرتو من 95 - 96° أغلق الوعاء بإحكام وضعه في الثلاجة لمدة 10 أيام .

ملاحظة هام : يجب أن يكون السبيرتو نقياً لا يحتوي مواد أخرى.

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بعد مرور 10 أيام وفي اليوم الحادي عشر قم بتصفية هذا المستحضر بمصفاة رفيعة جداً ثم أعد المحتوى إلى الوعاء مجدداً وضعه في الثلاجة لمدة يومين .

طريقة العلاج باستخدام المستحضر الذي جهزناه :

بعد وضع المستحضر يومين آخرين في الثلاجة يصبح جاهزاً للاستخدام يمكنك تناول النقاط مع الحليب أو مع الماء قبل الأكل وذلك كما يلي :

عدد النقاط في اليوم :

. 25 نقطة على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء

. واصل العلاج مع 25 نقطة ثلاث مرات في اليوم حتى ينتهي المرطبان

. لا تعيد العلاج بهذا المستحضر لمدة خمس سنوات " مرة كل خمسة سنوات "