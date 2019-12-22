تعرف على فائدة الأصبع الصغير في القدم!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 هل تساءلت يوماً عن ما هي فائدة الأصبع الصغير؟!

Advertisements للأصبع الصغير فائدة كبيرة فالأصبع الصغير في القدم اليسرى متصل مباشرة الى القلب أما الأصبع الصغير في القدم اليمنى فهو متصل بالكبد. فعندما يحدث لك أي ألم في أحد هذين الأصبعين عليك انت تقوم بفركهم. قال تعالى "خلق السموات والارض بالحق وصوركم في احسن صوركم واليه المصير".

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