تجارب علمية لتعزيز ثقة البشر بالروبوتات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عبر مجموعة من التجارب إلى أن ثقة البشر في الروبوتات تتزايد إذا استطاعت هذه الروبوتات أن توضح للبشر الخطوات التي تقوم بها قبل الإقدام على تنفيذها.

وأشار فريق الدراسة التي نشرتها دورية «ساينس أدفانسز» إلى أن تركيز العلماء في الوقت الحالي ينصب على تعليم الروبوتات كيفية أداء المهام بالشكل الصحيح، بدلاً من إيجاد صورة من التناغم بين الروبوت والإنسان، وقالوا إن قيام الروبوت بشرح العمل الذي يقوم به، سوف يقلل من شعور الإنسان بالقلق حياله.

وفي إطار التجربة التي أجراها الباحثون، تشرح الروبوتات الإجراء الذي تنفذه بطريقتين مختلفتين، أولاهما الطريقة الرمزية، وهي تعتمد على شرح الخطوات التي سوف تقوم بها من خلال شاشة عرض أو مقطع فيديو. أما الطريقة الثانية، فتسمى الطريقة الوظيفية، حيث يقوم الروبوت بأداء تمثيلي لكل خطوة من الخطوات التي يعتزم القيام بها بشكل مسبق.

وطلب فريق الدراسة من 150 متطوعاً مراقبة الروبوت خلال فتح زجاجة دواء مع متابعة الرسائل التوضيحية المصاحبة لهذه العملية.

وذكر الباحثون أن المتطوعين أعطوا تقييماً أعلى لدرجات الثقة في الروبوت عندما حصلوا على شرح مسبق للخطوات التي سوف يقوم بها. وأضافوا أن الخطوة التالية تتمثل في تعليم الروبوت شرح أسباب القيام بالخطوات التي يؤديها.