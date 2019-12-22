شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار خاطئ يتسبّب بإخلاء سوق في برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة برلين أن إنذاراً خاطئاً يقف خلف إخلائها السبت سوق «بريتشيبلاتز» لمستلزمات عيد الميلاد في العاصمة الألمانية، والذي شهد قبل ثلاث سنوات اعتداءً دامياً.

وقالت متحدّثة باسم الشرطة إن قرار إخلاء السوق اتخذ بسبب وجود «غرض مشبوه محتمل»، لكن سرعان ما تبين أنه انذار خاطئ.

وأضافت «إنّ الإنذار أطلق بسبب وجود رجلين في السوق اشتبه في أنهما مطلوبان من قبل الشرطة لكن الاشتباه لم يتأكد».

وكانت قوات الأمن أغلقت قبل ذلك كافة الطرق حول السوق، ونشرت في المكان نحو 350 شرطياً وكلاباً بوليسية.

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