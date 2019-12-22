ملكة بريطانيا تعد حلوى عيد الميلاد بعد عام صعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في نهاية عام صعب، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وحفيده الأكبر الأمير جورج في رسالة واضحة حول استمرارية العائلة المالكة البريطانية.

ونشر قصر باكنجهام السبت صوراً للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش أثناء تحضيرهم لحلوى (البودينج) التي ترتبط بعيد الميلاد.

وكان الأمير جورج (6 سنوات) محور الاهتمام وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء. ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاماً) بعد عام شابته المصاعب.

فخلال الأشهر الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، كما نقل إلى المستشفى الجمعة كإجراء احترازي للعلاج من حالة مرضية سابقة. وبينما ظهر الجفاء علناً بين حفيديها وليام وهاري، أحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزاً في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس.