النتائج الأولية تشير إلى فوز أشرف غني بالرئاسة في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية الأحد، بعد إعلان لجنة الانتخابات المستقلة النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت سبتمبر/ أيلول، وأسفرت عن حصوله على الأغلبية. وفاز غني بـ 50,64 % من الأصوات، فيما حصل منافسه عبدالله عبدالله على 39,52 بالمئة. وفور إعلان النتائج الأولية، أعلن مكتب عبدالله في بيان له أنه سيطعن على النتيجة، ويحق للمرشحين تقديم أي طعون قبل الإعلان النهائي عن النتائج، خلال بضعة أسابيع على الأرجح.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة حواء علم نورستاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول: «أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا». وتابعت «نحترم كل صوت لأننا نريد للديمقراطية أن تدوم».

وكان من المقرر الإعلان عن النتائج الأولية في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن تم تأجيلها مراراً بسبب مسائل تقنية وسط مزاعم بالتزوير من عدة مرشحين خصوصاً عبدالله.