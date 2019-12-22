اليابان تمدد فترة بناء منشأة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا عشر سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اليابان تمديد فترة البناء لمنشأة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في جزيرة أوكيناوا، لحوالي 10 سنوات، بدلاً من خطتها الأولية وهي 5 سنوات، بحسب مسؤولين بالحكومة اليابانية الأحد.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مسؤولين، قولهم إن تمديد الخطة لنقل قاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية (مارينز)، أصبح أمراً لا مفر منه، حيث إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقوية قاع البحر الضعيف، في المنطقة، من المقرر أن يتم فيها تنفيذ عمليات استصلاح.

وبهذا القرار، فإن الاحتمالات كبيرة بأن عودة الأرض المستخدمة الآن من قبل القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة "جينوان" السكانية المزدحمة، إلى اليابان لن تحدث في "العام المالي 2022 أو بعد ذلك"، كما تم الاتفاق عليه من قبل طوكيو وواشنطن في نيسان/إبريل 2013 .

وتابع المسؤولون أن وزارة الدفاع ربما تبلغ لجنة من الخبراء يوم الأربعاء ال