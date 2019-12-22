دول غرب إفريقيا تعتمد «خطة عمل» بمليار دولار لمكافحة الإرهابيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا السبت «خطة عمل» بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهابيين في المنطقة، من دون توضيح الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمتد تطبيقها لـ 5 سنوات.

وقال جان-كلود كاسي برو رئيس مفوضية «إيكواس» في ختام القمة إن «المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها». وأضاف «سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار»، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2,3 مليار دولار، وبالتالي لا بد من تضامن «الشركاء الدوليين» لتأمين المبلغ الباقي.

ولفت رئيس المفوضية إلى أن المبلغ الذي قرّرت «إيكواس» تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة «يهدف إلى تعزيز عتاد الدول الأعضاء، ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعال للمعلومات الاستخبارية».

وأشار إلى أن رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيعمل على استحداث آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل، التي لم يتم تحديد تفاصيلها بعد.