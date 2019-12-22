أول انتخابات تشريعية منذ بدء برنامج الانفتاح والإصلاح في أوزبكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ 20 مليون ناخب أوزبكستاني التصويت الأحد في أول اقتراع تشريعي منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرزويف سياسة إصلاحات وانفتاح في 2016، بعد رحيل سلفه اسلام كريموف.

تضم أوزبكستان، أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى يبلغ 33 مليون نسمة. وما زال الخيار يقتصر على 5 أحزاب موالية للحكومة، إذ إنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في الترشح.

يتنافس في الانتخابات كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي ويعد أكبر تشكيل موال للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديمقراطي والحزب الشعبي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثيل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعداً.

والأمر الجديد في الاقتراع هو تعبير المواطنين عن بعض تطلعاتهم في بلد يشهد مشاكل في التيار الكهربائي والغاز بسبب البنى التحتية المتهالكة. ويطرح باستمرار أيضاً موضوع غلاء المع