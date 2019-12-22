دراسة: الكثير من أنظمة التعرف الى ملامح الوجه رقمياً متحيزة عنصرياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت دراسة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الأمريكي، الى أن الكثير من أنظمة التعرف الى ملامح الوجه رقمياً، تجد صعوبة في تحديد هوية الأمريكيين من أصول إفريقية أو آسيوية أو السكان الأصليين، مقارنة بتحديد هوية الأمريكيين من أصول أوروبية. وأكدت على ارتفاع نسبة الإجابة الخطأ عندما تتم مطابقة صورة وجه من ذوي الأصول الإفريقية أو الآسيوية أو من السكان الأصليين بصورة لنفس الشخص على قاعدة بيانات. وتستخدم هذه التقنية المعروفة باسم مطابقة واحد بواحد في بعض الأعمال مثل فتح شاشة هاتف ذكي أو فحص كلمة مرور.

شملت الدراسة 189 برنامجاً لتحليل بيانات للتعرف الى ملامح الوجه، من 99 شركة تكنولوجيا كبرى مثل «مايكروسوفت» و«إنتل» و«باناسونيك». وذكر المعهد أن شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية لم تقدم تطبيقها «ريكوجنيشن» لاختباره، في وقت يواجه فيه انتقادات بسبب تحيزاته المرتبطة بالعرق والنوع.

وقال باتريك جوتر خبير الكمبيوتر في المعهد وأحد معدي الدراسة في بيان «في حين أنه من الخطأ عادة الإدلاء ببيانات عن التطبيقات، إلا أننا وجدنا بالفعل تحيزات ديموغرافية في أغلبها. وفي حين أننا لا نبحث عن السبب المحتمل وراء هذا التباين، فإن نتائج الدراسة يمكن أن تكون مفيدة لصناعة السياسة والمطورين والمستخدمين للتفكير في المحددات والاستخدام المناسب لهذه اللوغاريتمات».

وأشار المعهد إلى أنه عند دراسة البرمجيات التي تستخدم في مطابقة صورة واحدة بعدة صور اكتشف أن احتمالات النتيجة الإيجابية الخطأ تزداد في حال السيدة الأمريكية من أصل إفريقي. وهذه النتيجة هامة لأن الخطأ في مطابقة صورة مع صورة أخرى يمكن أن يؤدي إلى اتهام شخص ما بريء بارتكاب جريمة على سبيل المثال.