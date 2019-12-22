شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» توقف استخدام رقم الهاتف في تحديد الأصدقاء المقترحين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت «فيسبوك» وقف استخدام رقم الهاتف الذي يدخله المستخدم خلال عملية تسجيل الحساب كجزء من عملية تحقق من الهوية في تحديد المستخدمين الذين يفترض أن المستخدم يعرفهم وبالتالي تقترحهم عليه باعتبارهم أصدقاء مقترحين.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى تقارير إعلامية صدرت في وقت سابق من العام الحالي، وأشارت إلى أن «فيسبوك» تستخدم بيانات عملية التحقق من الهوية، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في إرسال إعلانات موجهة إلى المستخدمين.
ومنذ حزيران/ يونيو الماضي توقفت «فيسبوك» عن استخدام أرقام الهواتف في تحديد جمهور الإعلانات، والآن ستتوقف عن استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء على المستخدم، في إطار التسوية التي توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي مع هيئة الاتصالات الاتحادية لحماية خصوصية المستخدمين، وهي التسوية التي كلفت الشبكة غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار.
وقال متحدث باسم الشركة إنه «بناء على آراء منظمات حماية الخصوصية وأمن البيانات، بدأت «فيسبوك» في تحديث خاصية التحقق، بحيث لن يتم استخدام أرقام الهواتف الذي يضعها المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم».
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