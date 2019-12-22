«جوستري» تطلق تطبيقاً لحظر الإعلانات وبرامج تتبع مستخدمي الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة البرمجيات الأمريكية «جوستري» تطبيقاً جديداً لمنع ظهور الإعلانات، وبرامج التتبع التي تعمل خلال تصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي. وقالت الشركة إن تطبيق «ميدنايت» سيمنع الإعلانات، وبرامج التتبع في مواقع البريد الإلكتروني مثل «مايكروسوفت أوت لوك» ومواقع الترفيه مثل «سبوتفاي» وغيرها، بما في ذلك برامج تصفح الإنترنت التي لا تدعم امتداد «جوستري». كما يتيح التطبيق للمستخدم معرفة الجهة التي تحاول تتبع حركة المستخدم على الإنترنت ويحدد التطبيقات التي تم حظرها.

كما يتيح «ميدنايت» للمستخدم إنشاء شبكته الافتراضية الخاصة (في.بي.إن) حتى يتمكن من تشفير أنشطته وإخفاء هويته على الإنترنت.

وقال تيلمان إن الكثيرين من مستخدمي جوستري يستخدمون بالفعل شبكة افتراضية خاصة، ولكن من الأفضل استخدام الخاصية التي يتيحها ميدنايت لأننا «نريد إقامة نظام متكامل» للمستخدم.

وأشار جيرمي تيلمان رئيس «جوستري»، إلى أن التطبيق سيتاح للتجربة مجاناً لمدة أسبوع، وبعد ذلك سيكون على المستخدم دفع رسم قدره 14 دولاراً شهرياً.