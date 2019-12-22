شكرا لقرائتكم خبر عن «جوستري» تطلق تطبيقاً لحظر الإعلانات وبرامج تتبع مستخدمي الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة البرمجيات الأمريكية «جوستري» تطبيقاً جديداً لمنع ظهور الإعلانات، وبرامج التتبع التي تعمل خلال تصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي. وقالت الشركة إن تطبيق «ميدنايت» سيمنع الإعلانات، وبرامج التتبع في مواقع البريد الإلكتروني مثل «مايكروسوفت أوت لوك» ومواقع الترفيه مثل «سبوتفاي» وغيرها، بما في ذلك برامج تصفح الإنترنت التي لا تدعم امتداد «جوستري». كما يتيح التطبيق للمستخدم معرفة الجهة التي تحاول تتبع حركة المستخدم على الإنترنت ويحدد التطبيقات التي تم حظرها.
كما يتيح «ميدنايت» للمستخدم إنشاء شبكته الافتراضية الخاصة (في.بي.إن) حتى يتمكن من تشفير أنشطته وإخفاء هويته على الإنترنت.
وقال تيلمان إن الكثيرين من مستخدمي جوستري يستخدمون بالفعل شبكة افتراضية خاصة، ولكن من الأفضل استخدام الخاصية التي يتيحها ميدنايت لأننا «نريد إقامة نظام متكامل» للمستخدم.
وأشار جيرمي تيلمان رئيس «جوستري»، إلى أن التطبيق سيتاح للتجربة مجاناً لمدة أسبوع، وبعد ذلك سيكون على المستخدم دفع رسم قدره 14 دولاراً شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر «جوستري» تطلق تطبيقاً لحظر الإعلانات وبرامج تتبع مستخدمي الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.