«ثري إم» الأمريكية تدشّن في جبل علي أول مركز تحويل معتمد بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت «ثري إم الخليج» التابعة لشركة «ثري إم العالمية»، بشراكتها الممتدة لـ 25 عاماً مع «جونكو تريدنج» في جبل علي، وبالمناسبة، أعلنت «جونكو»، وهي أحد الموزعين التجاريين الرئيسيين والوكيل التسويقي وشريك قناة التوزيع لمنتجات وخدمات «ثري إم جلف ليمتد» للحلول الصناعية، عن بدء التشغيل التجريبي في جبل علي لأول مركز لتحويل منتجات «ثري إم» في الشرق الأوسط.

وتعتبر «ثري إم»، من أكبر شركات التصنيع في العالم، وهي متخصصة في مجال الأبحاث والتطوير في المنتجات الصناعية والتقنية والمعروفة بمنتجاتها المبتكرة التي تصل إلى 60 ألفاً، فيما تبلغ مبيعاتها 33 مليار دولار سنوياً، فيما يبلغ عدد موظفيها 93000 موظف مع العملاء حول العالم.

وافتتح روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «ثري إم» مرفق التحويل المتطور الممتد على مساحة 8000 قدم مربعة، المصمم لتعديل وتحويل منتجات «ثري إم» النهائية حسب متطلبات العملاء والمواصفات الخاصة بهم، ويقدم المركز أسعاراً تنافسية وقدراً عالياً من المرونة وسرعة تنفيذ قياسية، مع الالتزام بمعايير ثري إم الصارمة.

وبهذه المناسبة قال ديباك دهينجرا، العضو المنتدب لشركة جونكو تريدنج: «قبل 25 عاماً، منحت شركة ثري إم شركتنا الفرصة لتكون شريك قناة التوزيع المسؤول عن بيع منتجاتها وخدماتها، ومن بداية هذه الرحلة ونحن نسعى دائماً لمحاكاة النهج الرئيسي لشركة ثري إم، المتمثل في الابتكار من خلال تقديم منتجات تحدث ثورة في عالم الحلول والتطبيقات الصناعية. نحن في جونكو تريدنج نتشارك نفس أهداف ثري إم، ولم نتردد مطلقاً في تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق رؤيتنا المشتركة. ويأتي إنشاء مرفق جديد باسم جونكو إندستريز، حيث نقوم بدمج منتجاتنا رأسياً لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خير مثال على أهدافنا المشتركة وسعينا الحثيث نحو الابتكار».

وأضاف: «نحن نثمن شراكتنا مع ثري إم، وبالرغم من البداية البسيطة لشراكتنا والتي كنا نمثل من خلالها قسماً واحداً من أقسام ثري إم، أصبحنا الآن نمثل خمسة أقسام، ما مكننا من تزويد عملائنا في المنطقة ببعض أفضل منتجات ثري إم الخاصة والفريدة من نوعها وتحسين العروض بفضل ما نمتلكه من خبرات».

من جهته، قال روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «ثري إم»: «يسعدني أن أقول إن 25 عاماً من الشراكة بين جونكو وثري إم قد أسفرت عن مجموعة من المشروعات الرئيسية والكبيرة، ونحن في ثري إم لدينا إعجاب كبير بسعي جونكو الحثيث نحو الابتكار وتقديم ما هو مختلف وتركيزها على النمو، ويمثل مركز تحويل المنتجات الجديد فرصة هائلة لجونكو وثري إم لتقديم منتجات مخصصة للعملاء، إذ إن هذا المرفق دون شك يمثل إنجازاً يستحق الإطراء بالنسبة لجونكو وفرصة هائلة ومميزة للعملاء».

وأضاف: «نحن في ثري إم متحمسون للغاية لإكسبو 2020 الذي نال حظاً كبيراً من الترويج على مستوى العالم ونتوقع أن يدفع الأنشطة الاقتصادية والصناعية إلى الأمام في الـ18 شهراً القادمة، ومن خلال شراكات مثل شراكتنا مع جونكو نهدف إلى تحقيق تأثير أكبر لمنتجاتنا المبتكرة عبر قطاعات متنوعة في السنوات القادمة».