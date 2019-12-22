جامعة سعودية تشارك في تطوير تقنية غير قابلة للاختراق

اسماء السيد - لندن: قام فريق من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة سانت أندروز البريطانية مع شركاء آخرين، بإنشاء شيفرة "غير قابلة للاختراق"، وفقا لتقرير نشر في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز".
واستخدم العلماء "رقائق السيليكون" التي تحتوي هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال معلومات من مستخدم إلى آخر باستخدام مفتاح لمرة واحدة لا يمكن مطلقا إعادة إنشائها أو اعتراضها من قبل المخترقين والمتسللين.
وفي هذا النظام الأمني الجديد، يتم تخزين المعلومات على شكل ضوء، ثم يتم تمريرها من خلال رقاقة السيليكون، التي تقوم بثني المعلومات وتجزئتها وتشظيتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووصف الأستاذ في كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة سانت أندروز، أندريا دي فالكو، هذه التقنية بأنها "غير قابلة للاختراق مطلقا".
وحول التقنية الجديدة، أوضح فالكو: "إنها غير قابلة للاختراق على الإطلاق، ويمكن استخدامها لحماية سرية الاتصالات المتبادلة بين المستخدمين مهما كانت المسافة التي تفصل بينهم، وبسرعة فائقة قريبة من الحد الأقصى للضوء بواسطة رقائق بصرية متوافقة إلكترونيا وغير مكلفة".
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