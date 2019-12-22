دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تدعم كاميرة هواتف iPhone في 2020 بمستشعر خاص لتثبيت الصورة ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة ابل لجلب الكثير من التحسينات في سلسلة هواتف الأيفون التي تنطلق في عام 2020، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن ابل ستقدم في كاميرة إصدارات العام المقبل مستشعر خاص لتثبيت الصور يختلف عن التثبيت البصري الحالي.

أكد مصدر من مراقبي الصناعة مؤخراً على أن شركة ابل تستعد لإستخدام تقنية جديدة ترتكز على مستشعر جديد لتثبيت الصورة في كاميرة هواتف الأيفون التي تنطلق خلال العام المقبل.

وتختلف تقنية ابل لتثبيت الصورة القادمة عن التقنية التقليدية المستخدمة في الوقت الحالي، والتي تعتمد على التثبيت البصري للصور، بينما ترتكز تقنية تثبيت الصورة القادمة من ابل على مستشعر shift يدعم الحركة ليقابل الإهتزازات عند التصوير، كبديل لتقنية التثبيت البصري.

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من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل أكثر حول مستشعر shift الذي يأتي في إصدارات 2020 من هواتف الأيفون، أيضاً لا يمكن التأكيد على سبب إضافة ابل لهذه التقنية الجديدة، وما إذا كانت الشركة تهدف لتحسين جودة الصور، أو توفير مساحة وتقليص المستشعرات البارزة في الكاميرة الخلفية، أو تبحث عملاق التكنولوجيا عن بدائل لخفض تكلفة الإصدارات القادمة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تدعم كاميرة هواتف iPhone في 2020 بمستشعر خاص لتثبيت الصورة ظهر على التقنية بلا حدود.