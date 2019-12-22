دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج قد تطلق سماعات Galaxy Buds جديدة ببطارية مضاعفة قريباً

أظهر تسجيل جديد من سامسونج لدى هيئة التجارة الفيديرالية FCC نسخة محدثة من سماعاتها اللاسلكية Galaxy Buds قد تطلقها الشركة قريباً في السوق.

حيث يظهر في ملف التسجيل بيانات الملصق الملحق لسماعات Galaxy Buds القادمة اختلاف واضح على سعة بطارية كل سماعة، حيث يشير الملصق لسعة 300 ملي أمبير لكل واحدة مع سعة حافظة 600 ملي أمبير.

فيما تبلغ سعة بطارية Galaxy Buds المتواجدة في السوق اليوم 58 ملي أمبير لكل واحدة بينما الحافظة 252 ملي أمبير، مما يعني أن السماعة الجديدة ستعطي حوالي ثلاث أضعاف فترة التشغيل الحالية.

والجدير بالذكر أن سناعات سامسونج الحالية تملك فعلاً قدرة على المكوث أعلى بالمقارنة مع السماعات اللاسلكية المتواجدة في السوق، حيث تعطي 6 ساعات من العمل و7 ساعات مع التخزين الاحتياطي في الحافظة بينما المنافس AirPods تعطي 5 ساعات من العمل المتواصل على الشحنة الواحدة.

على كل حال مثل هذه التسجيلات والبيانات لدى FCC ا قد تعطينا تلميحات على المنتجات الجديدة لكن لا يمكن الوثوق في غاليتها بشكل مطلق، وما هو موجود على ملصق Galaxy Buds هنا قد لا يكون حقيقياً من ناحية الأرقام المرفقة؛ بالنظر إلى ما تم تسجيله في النسخة الأصلية للسماعة قبل إطلاقها حيث حملت بطارية أكبر من المتواجدة حالياً.

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أما بالنسبة للسعر ووقت الإطلاق المتوقع للنسخة الجديدة فلا توجد معلومات بعد، لكن يمكن توقع أن تكشف عنها سامسونج في حدث S11 في فبراير 2020.

المصدر

Droid Life

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