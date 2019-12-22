شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية السعودى يدشن حملة "صارت أسهل" لـ"التقاعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشَّن وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان بن عبدالله الحمدان، البوابة الإلكترونية للمؤسسة حملة "صارت أسهل" فى حلتها الجديدة، وتطبيق الأجهزة الذكية على منصات أجهزة الجوال "أب ستور"، و"أندرويد"، إضافة إلى اعتماد تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية "البوابة الإلكترونية" وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، وذلك فى مقر المؤسسة الرئيسى بالرياض.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بما لمسه وشاهده من مشاريع تقنية تواكب تطلعات القيادة الكريمة، وتأتى فى وقت يتزامن فيه مع إعلان الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى فى 2020، مؤكداً أن تلك الريادة التى تتصدرها المملكة إقليمياً وعالمياً ما كانت لتكون إلا بما تشهده كافة قطاعات الدولة من حراكٍ فاعل، وحضور مؤثر يثبت كفاءة الأيدي العاملة الوطنية في بلادنا في مجال التقنية، وتطويعها لتصب نتائجها في خدمة الوطن والمواطن، موجهاً في ختام تصريحه شكره للمحافظ على ما يبذله ويقدمه من خدماتٍ حثيثة وملموسة لخدمة عملاء المؤسسة من متقاعدين ومتقاعدات وفي مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، والتي لا تعكس هذه المناسبة إلا أحد معالمها.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تولي قطاع التقنية أهمية كبرى حرصاً منها على تيسير كافة خدماتها، وسهولة الوصول إليها من قبل عملائها، منطلقة في ذلك من مبدأين يتمثلان في سهولة الإجراءات، وسرعة تنفيذها.