شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون يفتتح معرض الإنتاج الوطنى فى أول نشاط رسمى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تدشين الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطنى الجزائرى بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسى المعتمدين بالجزائر.

ويعد هذا التدشين، هو أول نشاط رسمى للرئيس تبون عقب أدائه اليمين الدستورية لتولى مهام منصبه يوم الخميس الماضى.

ويستمر المعرض، الذى يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسى" حتى 28 ديسمبر الجارى بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة، وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، بحسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) المنظمة للمعرض.

وتمثل المؤسسات المشاركة فى معرض الإنتاج الجزائرى مختلف المجالات، ومنها الطاقة والكيمياء والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية و الخدمات.

كما يشارك فى المعرض، الذى يقام للعام الرابع على التوالى، مؤسسات الصناعة العسكرية ومؤسسات تجميع السيارات.

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وتمتاز هذه الدورة كذلك، بمشاركة 30 مؤسسة ناشئة و20 مقاولا شابا جاؤوا لعرض خبراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم على مستوى جناح "الجيريا إينوف".

وبحسب المنظمين، يهدف هذا المعرض إلى التعريف بقدرات الإنتاج للمؤسسة الوطنية، وتطوراتها وطموحاتها فى إطار النموذج الجديد لنمو الاقتصاد الجزائرى.

كما سيقام على هامش المعرض، العديد من الندوات والورشات التى تتناول مختلف المواضيع تتعلق بنشاط الصناعة فى الجزائر خصوصا الرقمنة والابتكار وتحدى التصدير وتمويل المؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى، سيتم إطلاق ثلاث حملات توعوية من قبل منظمات المجتمع المدنى ورجال أعمال وهيئات من أجل محاربة تبذير الخبز وتشجيع استعمال الأكياس الورقية عوض الأكياس البلاستيكية وكذلك استعمال وسائل الدفع الإلكترونى.