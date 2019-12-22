شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: المنطقة تعانى من خطاب متطرف لحكومات همها توسيع نفوذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن المنطقة تعانى من حكومات تسعى لزيادة نفوذها وهو ما نتج عنه خطاب متطرف ومتأجج.

وقال أنور قرقاش: "ابتليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي.. جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادى والبناء الاجتماعى.. خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلا".

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وكان أنور قرقاش، قد تساءل مؤخرا: "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامى بغياب الحضور العربى؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟".