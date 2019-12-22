شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطهر 6 قرى ومزارع بريف إدلب الجنوبى من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بأن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم فى قرى منطقة معرة النعمان، وتمكنت من تطهير قرى ومزارع الحراكى والقراطى وتحتايا والبرج وتل الحمصى و فروان شرق المدينة، بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.
وباشرت عناصر الهندسة على الفور، بتمشيط مداخل القرى وتطهير مزارعها من مخلفات الإرهابيين، فى حين تابعت الوحدات العسكرية تقدمها ومطاردة فلول الإرهابيين باتجاه قرية التح إلى الجنوب الشرقى من مدينة معرة النعمان.
وكانت وحدات من الجيش، طهرت أمس قرى أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى، بعد تدمير مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم.
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