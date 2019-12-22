شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. التجمع الصحى بالقصيم يطلق نظام فيدا الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق التجمع الصحى بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، نظام فيدا الطبى فى مستشفى الأسياح العام بعد أن تمت تهيئة النظام وتدريب جميع العاملين، وتفعيله بالأقسام الطبية الذى تم إعداده وتصميمه بمتابعه من وزارة الصحة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وأشار التجمع الصحى أن النظام الذى أُطلق ، أمس، يدعم الطاقم الطبى باتخاذ القرار بدءًا من وصول المراجع إلى المستشفى وفى مراحل التشخيص وتحليل البيانات والتحاليل الطبية ووضع الخطط العلاجية المثلى للمراجع، بالإضافة إلى قيام النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي والتي تسهم في تجويد الخِدْمات الطبية بكفاءة عالية والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.

يذكر أن التجمع الصحى يعمل على توفير الخِدْمات الطبية الإلكترونية من خلال التحوّل الإلكتروني في برامج الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.