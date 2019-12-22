شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة بالسودان: نواجه مصاعب فى ملف السلام لكننا عازمون على تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة فى السودان، الناطق باسم المجلس محمد الفكى سليمان، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه ملف السلام، لكن الحكومة عازمة على الوصول إلى سلام شامل.

وقال محمد الفكى، فى كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذى يناقش دور الإعلام البديل فى الفترة الانتقالية،" إن أكثر من 50 شخصا من حكومة السودان يبحثون قضية السودان فى جوبا".

وأوضح، أن السلام قضية مرتبطة بالتحرر الديمقراطى والملف الاقتصادى، فهو ليس معزولا وليس ثانويا، ويأتى فى صلب خطابنا اليومى، باعتباره واحدا من أهم مطالب الثورة.

وأضاف، "تواجهنا مصاعب كبيرة جدا، لكننا عازمون على الوصول إلى سلام شامل، حتى يعود كل النازحين ويسهمون فى بناء النظام الديمقراطى".

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وأشار، إلى أن الإعلام البديل يجب أن يطرح التحديات على الشعب، وأن يناقش صلاحيات مجلسى السيادة والوزراء، مشددا على أن مجلس السيادة يعمل بتجانس تام بين مكونيه المدنى والعسكرى، وأيضا بين مجلسى السيادة والوزراء".

وشدد على الإصرار على محاسبة منسوبى النظام السابق على كل الجرائم، التى ارتكبت ضد الشعب السوداني، لافتا إلى تكوين عدد كبير جدا من اللجان لمناقشة كل القضايا.

وبخصوص الوضع الاقتصادى، قال محمد الفكى سليمان" إن الحكومة الانتقالية تواجه أوضاعا اقتصادية معقدة للغاية، وهناك أسئلة يجب أن تطرح، كى نُشكل مستقبلنا سويا، حيث لا نريد أن يُملى أحد علينا أفكارنا".

وأكد، أن السودان يعانى من إشكالات اقتصادية كبيرة، فهناك تركة من الديون تدفع أقساطها، مشددا على أن الحكومة عازمة على استرداد كل أموال السودان التى نُهبت، فلن نترك أى شخص استولى على مال السودان، ينعم به، وسوف نسترده.