شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير ستة أنفاق سرية لتنظيم داعش غربى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى عراقى بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير 6 أنفاق سرية لتنظيم "داعش" الإرهابى خلال حملة أمنية تشهدها مناطق غربى الأنبار .

وأضاف المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية، أن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار ، والفرقة السابعة تدعمهما قوة من "الحشد العشائرى " و طيران الجيش ، تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة "وادى حوران " غربى الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الإجرامى وأماكن إخفاء أسلحتهم.

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وأوضح، أن القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة ، فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة ، دون وقوع إصابات فى صفوف القوات الأمنية.

ولفت المصدر، إلى أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها .