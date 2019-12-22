شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير ستة أنفاق سرية لتنظيم داعش غربى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية، أن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار ، والفرقة السابعة تدعمهما قوة من "الحشد العشائرى " و طيران الجيش ، تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة "وادى حوران " غربى الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الإجرامى وأماكن إخفاء أسلحتهم.
وأوضح، أن القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة ، فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة ، دون وقوع إصابات فى صفوف القوات الأمنية.
ولفت المصدر، إلى أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها .
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