شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تنفذ مشروعاً لربط 195 محطة توزيع بنظام "سكادا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت هيئة كهرباء و مياه الشارقة بدولة الإمارات، 3 مشاريع رئيسية لتطوير نظام التحكم والمراقبة فى الشبكات وربط محطات التوزيع بمركز التحكم والمراقبة فى زمن قياسى لتحقيق الأمان وسرعة اتخاذ القرارات لإجراءات الصيانة والإصلاح والمحافظة على اتزان الشبكة. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تضمنت المشاريع ربط 49 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلوفولت بمركز التحكم وإضافة مغذيات لعدد 104 محطات وربطها بنظام سكادا لجمع و مراقبة البيانات و التحكم بها، بالإضافة إلى ربط 42 محطة خاصة بالشبكة ومركز التحكم وتنفيذ مشروع توسعة شبكة الألياف البصرية واستخدام نظام اتصال جديد يعتبر الأول من نوعه فى دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل البيانات بين المحطات ومركز التحكم والمراقبة بسرعة ودقة عالية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء الشارقة تنفذ مشروعاً لربط 195 محطة توزيع بنظام "سكادا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.