شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى: انعكاسات طيبة لاتفاق خفض الإنتاج على أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الكويتى خالد الفاضل اليوم الأحد إن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة فى الوقت الحالى بعد التخفيض الذى أعلنته أوبك مع حلفائها فى اجتماعهم خلال هذا الشهر.
وأضاف الفاضل للصحفيين أن هناك "انعكاسات طيبة" لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض.
وأكد أن استقرار أسعار النفط يعود أيضا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التطورات فى ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتابع أن الدراسات تتوقع استمرار استقرار الأسواق خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠ متمنيا حدوث ذلك.
على جانب أخر، أعرب الفاضل عن أمله فى أن تسوى الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019.
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