شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الاتحاد الأوروبى يهنئ شعب السودان بمناسبة ذكرى الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنَّأ وفد من الاتحاد الأوروبى شعب السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة ديسمبر.

وذكر بيان لبعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، أن مجموعة من نواب رؤساء البعثات والمستشارين السياسيين من السفارات الأوروبية المقيمة فى الخرطوم، قامت بزيارة مدينة عطبرة فى ولاية نهر النيل وسط السودان، حيث اندلعت الاحتجاجات قبل عام فيها ضد النظام السابق.

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وعقد دبلوماسيون من النرويج وفرنسا وبريطانيا وهولندا ووفد الاتحاد الأوروبى، اجتماعات مع قوى الحرية والتغيير وهيئة السكك الحديدية، ونقابة عمال السكك الحديدية بالإضافة إلى ممثلى لجان مقاومة الأحياء.

كما قام الوفد، بزيارة للكنيسة القبطية ومتحف السكك الحديدية.