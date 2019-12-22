العربية: مجلس القضاء الأعلى العراقى يختار غدا أعضاء المفوضية العليا للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن وكالة الأنباء العراقية غدا مجلس القضاء الأعلى يختار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات فى العراق وأضافت أن المحكمة الاتحادية تحدد الكتلة النيابية الأكبر التى تتشكل داخل البرلمان، مشيره الى أن الكتلة الأكبر يمكن أن تتكون من تحالف كتلتين أو أكثر داخل البرلمان. Advertisements

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