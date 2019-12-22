شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من مخ مريض وهو فى وعيه بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستأصل فريق طبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى مستشفى راشد بدبى، ورمًا من مخ مريض دون أى مضاعفات جانبية، باستخدام جهاز «الملاحة الجراحي» الأحدث عالميًا، فى جراحة استغرقت 90 دقيقة، حيث أجرى الجهاز فى بداية العملية فحوصًا دون تخدير المريض.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال رئيس الفريق الدكتور عبدالله قاسم، «تم تحديد مكان الورم بدقة، من خلال جهاز الملاحة الجراحى، بحيث يكون المريض فى حالة وعى ويقظة، للتأكد من سلامة قدرته على الكلام، واستجابته بشكل واضح لتساؤلات الأطباء، ومن ثم إخضاعه للتخدير الكامل لاستكمال العملية الجراحية، وإزالة الورم بشكل آمن».

وأشار إلى أن «المريض (عربى - 47 عامًا) ظل يعانى الصداع الحاد لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، دون أى استجابة لأدوية علاج الصداع، الأمر الذى دفعه للجوء إلى المستشفى، وبفحصه ظاهريًا تقرر إجراء أشعة مقطعية على الرأس، للتأكد من سلامته».

وأضاف: «أظهرت الأشعة وجود ورم غير حميد فى الجهة اليسرى من الدماغ، متوسط الحجم فى مساحة أربعة سنتيمترات، كان يؤثر فى حركة الوجه والقدرة على الكلام، فتم إجراء أشعة رنين مغناطيسى لدراسة وظيفة الكلام فى المخ بشكل أدق، وتحديد مدى قرب الورم منه، حيث بينت الأشعة أن مركز الكلام للمريض كان متركزًا فى الجهة اليمنى، مع وجود جزء بسيط منه بالقرب من محل الورم».