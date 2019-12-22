شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف السياسة تلقى بظلالها.. تعرف على طقس عيد الميلاد فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن أعياد الميلاد التى يحتفل بها الأقباط حول العالم، وتعرف لبنان بأنها أكثر البلدان صخبا فى مثل هذه الماسبات، ولكن ربما يختلف الحال هذا العام فهو عام استثنائى فى تاريخ هذا البلد المفعم بالحياة والمرح.

يبدو أن الأحوال السياسية المضطربة بشكل لم يتكرر منذ الحرب الأهلية التى مر بها لبنان فى التسعينيات، ألقت بظلالها عل طقس أعياد الميلاد حيث توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن يتقلب الطقس تدريجياً بدءً من يوم الاثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً فوق إيطاليا، يشتد تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح (تقارب 90 كلم/س) وأمطار غزيرة ليلاً، وفق صحيفة النهار اللبنانية.

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الطقس المتوقع في لبنان الأيام القلية المقبلة، يبدأ بغيوم جزئية ابتداء من الغد مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س، تزداد شدة الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى85 كلم/س يرتفع معها موج البحر لـ6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600م وما فوق، تصل ذروتها ليلة الكريسماس الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجارى.