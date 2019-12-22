شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى يصل إلى بنغازى فى زيارة رسمية لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس إلى بنغازى، اليوم الأحد، فى زيارة رسمية لليبيا؛ لبحث تداعيات مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وذكرت وزارة الخارجية فى الحكومة المؤقتة، فى بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن دندياس يلتقى خلال الزيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى، ووزير الخارجية عبد الهادى الحويج، لبحث العلاقات الثنائية، ومذكرة التفاهم الأمنية المشار إليها آنفا.