شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نمر ينقض على شاب سودانى فى حديقة حيوان بالسعودية‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الملز للحيوانات فى العاصمة السعودية حادثة مروعة، حيث هاجم نمر وافدا سودانيا وحاول افتراسه، قبل أن يتدخل حرس الحديقة وينقذوه.

ويصور مقطع فيديو تم التقاطه فى الحديقة لحظة سقوط الوافد السودانى واسمه محمد عبد المحسن (24 سنة) بين براثن النمر المفترس أثناء قيامه بزيارة للحديقة.

وتكشف مشاهد الفيديو المتداول، النمر وهو يسيطر على شخص بشكل شبه كامل، بينما تبدو المقاومة ضعيفة، قبل أن يظهر رجلا أمن يوجه أحدهما بندقية نحو النمر ويطلق رصاصة تجاهه.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح جوثان بول، المسئول فى الحديقة، أن الوافد السودانى تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر، الذى هاجمه على الفور وشرع بافتراسه، قبل أن يسارع حارسان لإطلاق طلقات تخدير على النمر وتخليص المصاب من براثنه.

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وذكرت المصادر أن الوافد زار الحديقة ونجح فى إخفاء حبل عن أفراد الأمن بالحديقة حتى وصل لقفص النمر حيث قام بربط الحبل والنزول عليه، غير أن الحبل انقطع به ما مكن النمر من الهجوم عليه.

وأصيب الوافد السودانى بجروح غائرة فى كل أنحاء جسمه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وفتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقا فى الحادثة الغريبة التى تم تصويرها من عدة زوايا بهواتف أشخاص تواجدوا فى الحديقة وسط صيحات من الذعر.