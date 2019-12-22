شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب سجون جدة يُطلق برنامج التوعية بالأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة فى المملكة العربية السعودية، اليوم, برنامجًا عن التوعية بالأمن السيبرانى بالتعاون مع مركز الأعمال "بمعهد الإدارة العامة"، بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بمعهد الإدارة العامة الدكتور ياسر هوساوى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات فى البيئة الإلكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

يُذكر أن البرنامج يستهدف العاملين فى البيئة الإلكترونية من مدنيين وعسكريين بجميع فروع المديرية العامة للسجون بالمملكة.