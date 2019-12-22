شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم ، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" بعد تسجيل وفاتين جديدتين ،مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر ، أن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع حالات المصابة ،وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.