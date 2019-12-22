شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض" السعودية: المرأة أصبحت شريكة فى التنمية وتحقيق رؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الرياض السعودية فى تقريرها أن المجتمع السعودى استطاع بعد قرارات التمكين التى تعيشها المرأة، أن يستوعب المرحلة الجديدة التى تمر بها، مع قدرة كثيرات منهن على إثبات وجودها، والعمل من أجل إثبات أنها تستحق المكانة التى وضعت بها.

وأضافت، تخطت المرأة عديدًا من الحواجز التى كانت تعيق تقدمها، ووضعها في المكانة التي تستحقها، لا سيما بعد تبني القيادة الرشيدة لدعمها فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

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وتابعت أنه رغم الوعى بأهمية دور المرأة واعتبارها شريكًا فى التنمية، ودفع عجلة التقدم فى الوطن، ما زال هناك من الرجال من ينظر لها على أنها لا تصلح إلاّ أن تكون مجرد امرأة، فيقلل من قيمتها في مستويات عدة.

وكشفت الصحيفة أنه لم يستطع البعض أن يتخلص من النظرة القاصرة لها في مجالات العمل، والنظرة لها على اعتبارها مجرد أنثى، فيبنى التعاطى معها على ذلك الاعتبار، فى حين يغيب الوعي باحترام كيانها الإنسانى والتعامل مع فكرها، قبل التعامل مع شكلها الظاهرى.

وتسائلت: هل يمكن أن نقول إن تمكين المرأة ودفعها على مختلف المستويات أوجد بداخل الرجل الوعى الكبير بأهمية احترام فكرها، والنظرة لها كإنسان قادر على العطاء والتطوير بعيدًا عن النظرة القديمة التى تحصر المرأة فى الأنوثة والجمال.