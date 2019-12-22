شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 ألف مع عصابة سرقة عملاء البنوك بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطاحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم إجرامى يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.

ووفقا لصحيفة عكاظ، أوضح المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه تم القبض على عناصر التنظيم بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم 5 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، راوحت أعمارهم بين العقدين الثانى والرابع.

وبين أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها 400 ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها فى سلب حقيبة تحوى 361 ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.