شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 ألف مع عصابة سرقة عملاء البنوك بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطاحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم إجرامى يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.
ووفقا لصحيفة عكاظ، أوضح المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه تم القبض على عناصر التنظيم بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم 5 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، راوحت أعمارهم بين العقدين الثانى والرابع.
وبين أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها 400 ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها فى سلب حقيبة تحوى 361 ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 400 ألف مع عصابة سرقة عملاء البنوك بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.