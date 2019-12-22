السفارة الليبية في القاهرة تستأنف العمل "جزئياً" بعد توقف أسبوع لأسباب أمنية

القاهرة/ الخليج 365-

استأنفت السفارة الليبية في القاهرة عملها "جزئياً"، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليق العمل لأسباب أمنية.



وقالت السفارة في بيان نشر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها قررت استئناف العمل بها حرصًا على استمرار تقديم كافة الخدمات للجالية الليبية في القاهرة.

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وأوضحت أنها تستأنف العمل في "القسم القنصلي والملحقية الصحية والثقافية (...) إلى حين اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية السفارة".

والأحد الماضي، أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية، دون توضيح مضمونها أو تفاصيل بشأنها.

ولم يصدر تعليق من السلطات المصرية، حول تعليق العمل بالسفارة الليبية في القاهرة أو طبيعة تلك الأسباب الأمنية حتى اليوم.

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