مقتل راقٍ شهير طعنا غربي الجزائر

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365

قتل راق جزائري، فجر الأحد، بعد أن طعنه مجهول حتى الموت بمسكنه بمدينة غليزان، غربي البلاد، وفق إعلام محلي.

وقالت قناة الشروق (خاصة) إن الراقي أبو مسلم بلحمر (52 عاما) تعرض لجريمة قتل طعنا بمسكنه في حدود الثانية صباحا (الواحدة ت.غ) من قبل شخص مجهول تجري الشرطة تحقيقات لتحديد هويته ومعرفة دوافع الجريمة.

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فيما نقلت قناة النهار (خاصة) عن نجله (لم تذكر اسمه) قوله إن شخصا دق باب مسكنهم العائلي بمدينة غليزان، فجر الأحد، وبعد فتحه من قبل والده طعنه في صدره عدة مرات بخنجر وفر مباشرة ليلفظ الأب أنفاسه الأخيرة هناك.

وبلحمر راق شهير بالجزائر، عرف خلال السنوات الماضية بفتح عيادة لمعالجة المصابين بالجن والسحر، بغليزان، وكان يقصدها عدد كبير من الناس من كل أنحاء البلاد قبل أن تغلقها السلطات لأسباب مجهولة.

كما كان هذا الراقي يقدم حلقات تلفزيونية في قنوات خاصة حول معالجة المصابين بمس الجن والسحر واستعان به الاتحاد المحلي لكرة القدم قبل سنوات لمرافقة اللاعبين في منافسات إفريقية لدعمهم روحيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.