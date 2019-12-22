آلاف العراقييين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بتسمية مرشح مستقل للحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تظاهر آلاف العراقيين اليوم الاحد في شوارع بغداد وتسع محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن آلافا من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهرية خرجوا صباح اليوم في مظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير والسنك في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالاسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية .

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وأشار الشهود إلى أن عددا كبيرا من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية وإغلاق الجسور وإحراق الاطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية .

واكتظت ساحات التظاهر والاعتصامات اليوم بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس العراقي برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الاسماء المرشحة للمنصب .

ورفعت يافطة كبيرة في ساحات التظاهر كتب عليها اسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب وكتب عليها كلمة "لا" و"نرفضهم" ، في إشارة إلى رفض اي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية .