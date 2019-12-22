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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الموعد الذي تعتزم فيه هواوي الإعلان عن هواتف P40! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف موقع gizchina الإلكتروني عن الموعد الذي تعتزم فيه هواوي الإعلان عن هواتف P40، التي ستصبح أقوى هواتف من إنتاج هذه الشركة.
ونقل الموقع عن لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في هواوي، ريتشارد يو، قوله بأن الإعلان عن هواتف P40 المنتظرة من المفترض أن يجري في باريس أواخر شهر مارس المقبل.
وأوضح أن هذه الأجهزة ستعمل بواجهات EMUI 10 المبنية على أنظمة "ويندوز-10"، ولكن ومع استمرار العقوبات الأمريكية على شركته، ستأتي هذه الأجهزة دون تطبيقات غوغل، وستضم خدمات Huawei Mobile Services.
وتبعا للتسريبات فإن هواوي تنوي إطلاق نسختين من هذه الهواتف P40 وP40 Pro، ستكونان قادرتين على التعامل مع شبكات 5G بفضل معالجات Kirin 990 5G.
ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة من بين أفضل الهواتف الذكية في العالم، وبقدرات لم تشهدها هواتف هواوي من قبل، وتقدم مزايا فائقة من حيث التصوير وعمل المعالجات وعمر البطارية واستهلاك الطاقة.
والكاميرا الأساسية لهذه الأجهزة من المتوقع أن تأتي بقدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وبقدرات تقريب بصري وإلكتروني كبيرة.
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