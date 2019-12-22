ما هي مقدمات الإصابة بالسكتة الدماغية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

السكتة الدماغية تعني فقدان سريع لوظائف المخ، نتيجة لاضطراب فى إمدادات الدم إلى الدماغ، وبمعنى أوضح تحدث عندما يتوقف، أو يتعرقل بشدة، تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، ما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية الآخرى و هنا تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة .



و أكد تقرير أعده خبراء في مؤسسة مايو كلينيك الطبية أن أبرز أسباب السكتة الدماغية، هو الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم كما تعد أمراض القلب من العوامل التى تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

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وأوضح التقرير وجود أعراض تنذر بإصابة الإنسان بالسكتة الدماغية، منها:

1- انحناء الوجه: إذا انحنى وجه المريض على أحد الجانبين يطلب منه أن يبتسم، فإذا عجز وجب التوجه على الفور إلى المستشفى.

2- ضعف أو تنميل فى الذراع: فالمعروف أن مريض السكتة الدماغية سوف يعاني من ضعف أو تنميل بأحد الذراعين.

3- وجود صعوبة فى التحدث: مرضى السكتة الدماغية يعانون من ثقل فى اللسان، وإذا طلبت منهم التحدث لا يملكون قدرة على الرد بشكل صحيح، ولذا يجب أن يطلب منهم التحدث مرارا وتكرارا للتحقق من النطق.

4- فقدان التوازن: مرضى السكتة الدماغية يواجهون صعوبة فى تحقيق التوازن ويعانون من صعوبة فى الحركة .