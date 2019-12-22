«سولار مامز».. أميات يتدربن على تقنيات الطاقة الشمسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم مؤسسة «كلية بيرفوت» غير الحكومية، ومقرها الهند، تدريباً للنساء الأميات، في منتصف العمر حول العالم ضمن مشروع طموح تطلق عليه «سولار مامز»، تتمكن من خلاله السيدات من تركيب واستخدام وصيانة الألواح الشمسية في قراهن النائية التي تعاني مستويات مرتفعة من الفقر والأمية، ويوفرن بذلك الكهرباء الذي ربما سيتاح للمرة الأولى في ملايين القرى، والذي سيجلب معه تغييراً واسعاً في أنماط الحياة، وفرص التعليم. يستمر التدريب لستة أشهر، تتعلم خلاله النساء بناء الألواح الشمسية والبطاريات وتركيبها وصيانتها. وفي المتوسط تجهز كل سيدة بعد إتمامها التدريب 50 منزلًا بالطاقة الشمسية. ويعتمد التدريب غالباًَ على أدوات بصرية مثل الصور والأدلة الملونة، من أجل تجاوز قيود اللغة لأن النسبة الأكبر من المتدربات أميات.

لايقدم «سولار مامز» هندسة الطاقة الشمسية للسيدات فقط، بل يسهم في تحقيق طموحاتهن، وتعزيز ثقتهن في أنفسهن من خلال تدريس المهارات الشخصية. سو ستيفنسون، مديرة الشراكات الاستراتيجية والتنمية الدولية في «كلية بيرفوت» قالت «نريد تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً».

وتشمل هذه المهارات إدارة الميزانية والمحاسبة، واستخدام التكنولوجيا لدمج هؤلاء النسوة في العالم الرقمي، فضلًا عن التوعية بالصحة الإنجابية وإدارة المشروعات متناهية الصغر. وبعد عودة المتدربات إلى أسرهن وقراهن، لا يعملن فقط على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية وصيانتها، بل يصبحن شخصيات مؤثرة ضمن مجتمعاتهن المحلية.

تنتشر مراكز تدريب «سولار مامز» في الهند وزنجبار وبوركينا فاسو ومدغشقر، كما يجري العمل لتأسيس مراكز أخرى في ليبيريا وجواتيمالا وفيجي والسنغال. ونجح المشروع حتى الآن في توفير الطاقة الشمسية لنحو 2000 قرية في 96 دولة.