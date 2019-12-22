دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط لدعم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية بقدرة أعلى للبطارية بنسبة 50% ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج للكشف عن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S11 العام المقبل، حيث تأتي السماعة بقدرة أعلى للبطارية من الإصدار الحالي بنسبة 50%.

تقدم سامسونج الإصدار الجديد من سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds Plus أو الذي يعرف الآن برمز SM-R175 في 18 من شهر فبراير المقبل بالتزامن مع إعلان العملاق الكوري عن هاتف Galaxy Fold 2، وسلسلة هواتف Galaxy S11، ولقد أشارت التوقعات إلى أن إصدار سامسونج القادم من السماعات اللاسلكية سينافس بقوة إصدار ابل AirPods Pro.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds Plus بميزة إلغاء الضوضاء كما في سماعة ابل AirPods Pro، كما تقدم سامسونج الإصدار الجديد بقدرة أعلى للبطارية بتحسينات عن الإصدار الحالي.

ولقد أكدت تسريبات FCC الأخيرة على قدرة البطارية في سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية، حيث تضم كل جهة للسماعة بطارية بقدرة 150 mAh، كما تأتي حافظة الشحن بقدرة بطارية 600 mAh، من جانب أخر جاءت سماعة Galaxy Buds بقدرة بطارية 400 mAh في حافظة الشحن، وتميزت كل جهة للسماعة بقدرة بطارية 100 mAh فقط.

Advertisements

ومن المقرر وفقاً لتسريبات FCC أن تأتي الترقية الجديدة في قدرة البطارية بتحسينات في عمر الشحن، حيث قدمت سماعة Galaxy Buds عمر شحن يصل إلى 13 ساعة، مع 7 ساعات مع حافظة السماعة اللاسلكية، ومن المتوقع أن يستمر الإصدار الجديد بعمر شحن أكبر.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تقدم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية بسعة تخزين 8 جيجا بايت، كما تتوفر السماعة اللاسلكية بكلاً من ألوان الأبيض، الأسود، الأصفر إلى جانب اللون الفضي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدار القادم من سماعات سامسونج اللاسلكية.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط لدعم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية بقدرة أعلى للبطارية بنسبة 50% ظهر على التقنية بلا حدود.