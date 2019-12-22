دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف OnePlus 8 ومستوى التسعير المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هواتف OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro وأيضاً OnePlus 8 Lite المرتقبة من شركة وان بلس مع مستوى التسعير الذي تنطلق به هذه الإصدارات إلى الأسواق.

أكد Pete Lau في تغريدة مؤخراً على أن شركة وان بلس تستعد لإصدار إعلان مميز خلال الفترة القادمة، وقد رصدت تسريبات جديدة تشير إلى أن شركة وان بلس ستقدم في مؤتمرها القادم ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف OnePlus 8.

ولقد إستعرضت التسريبات مواصفات الإصدارات الثلاثة المرتقبة من شركة وان بلس، حيث يأتي هاتف OnePlus 8 Lite بحجم 6.4 إنش في شاشة OLED تتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج MediaTek 1000، ويأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل وأخر 12 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومعايير IP53، ويأتي بسعر 430 دولار للنموذج الرئيسي، أو 472 دولار للنموذج الأعلى.

ويتميز الإصدار الأعلى OnePlus 8 بنفس المواصفات تقريباً، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، وبطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم معايير IP53، من جانب أخر يضم الهاتف تقنية NFC، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 865 مع دعم تقنية 5G.

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وتأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية ومستشعر رئيسي بدقة 60 مبجا بيكسل، وأخر 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، ويأتي النموذج الرئيسي بدقة 472 دولار، كما يأتي النموذج الأعلى بسعر 573 دولار.

كما تقدم وان بلس هاتف OnePlus 8 Pro بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة مع ToF، لدعم تقنية التعرف على الوجه 3D، كما يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.7 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، بينما تتوافق مواصفات الكاميرة الخلفية مع إصدار OnePlus 8، على أن تدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات.

ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع Super Warp بقدرة 50W، ومن المقرر أن يتوفر هاتف OnePlus 8 Pro بثلاثة نماذج، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 645 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 716 دولار، ويتميز النموذج الثالث بذاكرة عسوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 788 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف OnePlus 8 ومستوى التسعير المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.