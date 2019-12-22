شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تدين توسيع رقعة المواجهات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت البعثة الأممية فى ليبيا، ما أسمته استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة فى ليبيا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت البعثة فى بيان لها اليوم ، أنها تتابع بقلق المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة، والتى تتضمن أخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها قيد التوثيق الدقيق تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائى المحلى والدولى.

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